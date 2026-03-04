Europa ostaggio dello Stretto di Hormuz – Eurofocus podcast, Adnkronos

Video

Petrolio e gas, ovviamente. Ma la chiusura dello Stretto di Hormuz per la guerra in Iran porta con sé anche un altro grande rischio per l’economia globale, e per l’Europa in particolare: una crisi dell’alluminio, che legherebbe direttamente il piano dell’energia e quello dell’industria. Di cosa stiamo parlando? Dal canale controllato dai Pasdaran iraniani passa normalmente più del 20% del metallo che raggiunge gli Stati Uniti e la prospettiva di uno stop a queste forniture ha già innescato una corsa al rialzo dei prezzi, saliti del 3,8% a 3.315 dollari per tonnellata dopo che QatarEnergy ha interrotto la produzione di Gnl, fondamentale per alimentare la produzione di alluminio.

