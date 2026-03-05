Video

Energia: Siemens a Key 2026, ‘infrastrutture integrate e resilienti abilitano la transizione’

by Adnkronos
Siemens Italia torna a Key – The Energy Transition Expo, la kermesse che negli anni è divenuta il punto di riferimento per gli attori della transizione energetica in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo. Al centro della presenza dell’azienda alla manifestazione, in svolgimento fino al 6 marzo nei padiglioni della fiera di Rimini e firmata Ieg – Italian Exhibition Group, le soluzioni per infrastrutture energetiche più resilienti, sicure e integrate, in grado di abilitare la transizione e di garantire l’affidabilità e la continuità operativa delle reti.

