Cybersec 2026: a Roma la quinta edizione mette al centro cybercrime e cyberwar

Due giorni di lavoro in cui i massimi esperti hanno analizzato le minacce più urgenti di Ai e crimini informatici, con l’obiettivo di rendere l’ecosistema digitale resiliente e sicuro. La 5^ edizione di Cybersec, la conferenza internazionale organizzata da Cybersecurity Italia, ha messo in fila il parere di numerosi esperti sul tema intelligenza artificiale, sottolineando la stringente necessità di strutturare un’adeguata strategia. Ne è emerso anche come l’ai sia uno strumento tecnologico altamente potente sia per chi attacca sia per chi difende ribadendo, però, come la competenza umana resti un elemento imprescindibile, capace di fare la differenza contro il cybercrime.