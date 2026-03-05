Energia: Leonessi (Cisambiente), ‘H2 e Ch4 i ‘bioeroi’ che risolvono problema energetico e del

“I bioeroi sono arrivati oggi a Rimini e sono felici di essere con noi perché sono economici, ambientalisti sfegatati, non inquinano nulla e vengono dal rifiuto. Si tratta di H2 e Ch4, idrogeno e metano e risolvono due problemi: quello energetico e quello di portarci via tutta la frazione umida del rifiuto. Sono una soluzione sicura alla crisi energetica”. Lo ha detto Lucia Leonessi, direttore generale Confindustria Cisambiente, alla quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group, in svolgimento fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini.