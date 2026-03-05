News

Iran, Trump: “Inaccettabile figlio Khamenei nuovo leader. Voglio essere coinvolto nella scelta”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema dell’Iran, che prenderà il posto di Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani. E’ quanto ha sottolineato in un’intervista ad Axios. “Stanno sprecando il loro tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come nel caso di Delcy (Rodriguez, ndr) in Venezuela”, ha affermato Trump, confermando che Mojtaba Khamenei è il nome più accreditato per il ruolo di Guida Suprema. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sal Da Vinci a Napoli, festa di piazza...

Tram deragliato a Milano, la compagna di una...

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di...

Iran, botta e risposta tra Tajani e D’Alema:...

Sanità, esperti: “Innovazione e partnership pubblico-privato per sostenibilità...

Britney Spears arrestata per guida in stato di...

Iran-Stati Uniti, il ‘giallo’ dell’F-15. Teheran: “Lo abbiamo...

Iran come ‘Call of Duty’, Casa Bianca unisce...

‘Rinnovabili, integrati, indipendenti’, nuovo payoff di Dolomiti Energia

Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: “Siamo...