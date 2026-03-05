Video

Energia: Di Pietro (Hisense Italia), ‘pronti a servire mercato italiano con prodotti energy storage’

by Adnkronos

“Per Hisense è molto importante essere al Key 2026: è un contesto nel quale vediamo i prodotti dell’imminente futuro e Hisense è già pronta a servire il mercato italiano con i prodotti energy storage. È un ulteriore tassello per seguire i consumi che stanno cambiando e con essi anche le nuove esigenze dei consumatori italiani”. Lo ha detto Gianluca Di Pietro, Amministratore Delegato di Hisense Italia, in occasione della seconda giornata di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

