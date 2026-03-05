La guerra con l’Iran (per ora) l’ha vinta Putin – Eurofocus podcast, Adnkronos

Mentre Stati Uniti ed Europa si concentrano sulla nuova crisi in Medio Oriente, Mosca potrebbe essere uno dei grandi beneficiari indiretti del conflitto. Prezzi dell’energia in salita, acquirenti asiatici più dipendenti dal petrolio russo e difese aeree occidentali che si spostano verso il Golfo: la guerra contro Teheran rischia di produrre un effetto inatteso sulla guerra in Ucraina.
