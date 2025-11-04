Dolore cronico, i diversi modelli regionali di presa in carico

Continua il nostro viaggio nella realtà del dolore cronico. In questo episodio faremo tappa nei territori, per conoscere le best practice e i modelli di gestione più innovativi ed efficaci da implementare a livello nazionale, perché nessuno resti indietro.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Roberta Della Casa, componente VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare del Consiglio Regionale del Lazio; Paolo Fedeli, Head of corporate affairs Sandoz; e Luca Pinto, Cluster Leader Patients & Healthcare Solutions IQVIA.

E tu, sai cosa si prova?”, il vodcast di Adnkronos in collaborazione con Sandoz dedicato al dolore cronico, è disponibile ogni settimana con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.

Musiche su licenza Machiavelli Music

AdKey:zP-94qNWQqj3XM