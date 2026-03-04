Video

Cybersicurezza, Michelini (Telsy): “Competenza umana resta elemento imprescindibile”

by Adnkronos
“La sovranità digitale è un tema tecnologico, di competitività industriale e sicurezza nazionale del paese. In un quadro di governance italiana, è importante ridurre la dipendenza da tecnologie extra UE per garantire una giurisdizione e una regolamentazione chiara”. Queste le parole di Alessandra Michelini, Presidente e Amministratore Delegato Telsy, in occasione della quinta edizione di Cybersec, la conferenza internazionale organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia. Michelini ha anche sottolineato l’importanza della competenza umana “che resta un elemento chiave, l’unico capace di fare la differenza contro il cybercrime”.

