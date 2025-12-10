Video

Consumi, Cini (Nielsen Iq): “Largo consumo cresce del 2,6% a valore nel 2025, dato si confermerà

“L’obiettivo del 2026 sarà quello di gestire un clima incerto. Questo è stato l’anno dei dazi, che hanno portato delle previsioni in restrizione a inizio 2025. L’anno però si conclude in buona salute, con un largo consumo che si attesta in crescita del valore di circa del 2,6%, percentuale che verrà confermata anche nel corso del 2026, con una crescita dei volumi di circa +1% e un +1,6% nella componente prezzi”. Così Stefano Cini, head of consumer intelligence & GeoMktg South Europe Nielsen Iq, all’incontro con la stampa organizzato, oggi a Milano, dall’associazione Centromarca per illustrare considerazioni e dati osservati dall’associazione sulle dinamiche e le prospettive 2026 dell’economia, del comparto largo consumo e dell’industria di Marca. 

