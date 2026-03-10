Video

Comunità energetiche: perché la rivoluzione “dal basso” non decolla

by Adnkronos
L’Unione europea puntava sulle comunità energetiche per trasformare milioni di cittadini in produttori di energia rinnovabile. Ma una nuova relazione della Corte dei conti europea mostra una realtà più complessa: obiettivi mancati, burocrazia, reti elettriche congestionate e una partecipazione dei cittadini molto inferiore alle aspettative.

