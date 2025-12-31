Checco Zalone, il re del box office italiano

Checco Zalone è stato assente dalla sala cinematografica per cinque anni, ma al suo nuovo film, ‘Buen camino’, sono bastati quattro giorni per diventare il titolo più visto in Italia nel 2025. Segno di quanto la sua comicità sia apprezzata dal pubblico e quanto la sua assenza si fosse fatta sentire.

Estratti audio: VIDEO INTERVISTA BARBARICA A CHECCO ZALONE – La7 – 28 ott 2013; VIDEO cinematografoit – Paternalismo e paternità, nel suo BuenCamino Checco Zalone camuffa il suo solito italiano medio innalzandone lo status economico e costringendolo a percorrere il cammino di Santiago sulle tracce della figlia minorenne, Cristal. – 1 sett 2025.

