Caparezza, libertà è immaginazione

Con il suo ultimo disco ‘Orbit Orbit’, Caparezza ha creato un universo parallelo, un mondo dove suono e disegno coincidono, dove rap, elettronica e filosofia si fondono in un viaggio cosmico dentro la mente dell’artista di Molfetta che da vent’anni trasforma le parole in visioni. 

