Attenzione agli schermi: rischi per i più piccoli

by Adnkronos
Connessi per troppo tempo e troppo presto. Il rapporto dei più piccoli con il digitale – smartphone, pc e tablet – rasenta la ‘dipendenza’. Risultato? I bambini dormono meno, si muovono meno, interagiscono meno. Sono più ansiosi e soli, in sovrappeso, con problemi alla vista e nella socialità.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Elena Bozzola, responsabile Commissione dipendenze digitali Società Italiana di Pediatria; e Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia, Università degli Studi di Milano.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

