Attenzione agli schermi: rischi per i più piccoli

Connessi per troppo tempo e troppo presto. Il rapporto dei più piccoli con il digitale – smartphone, pc e tablet – rasenta la ‘dipendenza’. Risultato? I bambini dormono meno, si muovono meno, interagiscono meno. Sono più ansiosi e soli, in sovrappeso, con problemi alla vista e nella socialità.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Elena Bozzola, responsabile Commissione dipendenze digitali Società Italiana di Pediatria; e Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia, Università degli Studi di Milano.

