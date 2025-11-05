Accordo sul clima in vista della Cop30

I ministri dell’Ambiente europei hanno trovato l’intesa sulla revisione della legge climatica, confermando l’obiettivo di tagliare il 90% delle emissioni al 2040, ma con una serie di compromessi e flessibilità, appena in tempo per la Cop30 di Belem. Ecco come cambia l’approccio Ue sul cammino verso zero emissioni nette al 2050.
