Video

Accordo sul clima in vista della Cop30

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

I ministri dell’Ambiente europei hanno trovato l’intesa sulla revisione della legge climatica, confermando l’obiettivo di tagliare il 90% delle emissioni al 2040, ma con una serie di compromessi e flessibilità, appena in tempo per la Cop30 di Belem. Ecco come cambia l’approccio Ue sul cammino verso zero emissioni nette al 2050.

Iscriviti e segui “Eurofocus” su: 
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6zrqNPYL_h7pYN-kGUBRODh)  
YouTube Music (https://music.youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6zrqNPYL_h7pYN-kGUBRODh&si=tqIv0GXXtmcC-AIm)  
Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/eurofocus/id1744878997)  
Spotify (https://open.spotify.com/show/6sfuu6bd0zUg4rjVXTCQTE)  
Amazon Music / Audible (https://music.amazon.com/podcasts/b76d706b-f931-4b09-bc64-f57c8d5dba4d)  
Spreaker (https://www.spreaker.com/podcast/eurofocus–6163802)  
Eurofocus (https://eurofocus.adnkronos.com/podcast/)  
adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/)  
 
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM  

Potrebbe interessarti

Eicma 2025: David Castera, ‘tutta la storia della...

Eicma 2025: Cianetti (Ducati Motor Holding), ‘un onore...

La battaglia per Pokrovsk, Zelensky va a visitare...

Eicam, Faget (Aixam), ‘nel 2025 prevista una crescita...

Eicma: Aixam Mega continua a crescere in Italia

Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva...

Tech, Ward (Ring & Blink): “Con Ring Intercom...

Ecomondo, Gruppo Hera e Automobili Lamborghini insieme per...

Acea a Ecomondo 2025: innovazione e sostenibilità per...

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei...