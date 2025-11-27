PS Plus di dicembre, i giochi da scaricare per PS4 e PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la line-up dei titoli che andranno a comporre l’offerta di dicembre 2025 per gli iscritti al servizio PlayStation Plus Essential. A partire dal 2 dicembre e fino al 5 gennaio 2026, gli utenti potranno riscattare una selezione di cinque giochi che si distingue per una marcata eterogeneità, spaziando dalle reinterpretazioni ludiche in chiave LEGO fino alle forme più viscerali di horror e fantascienza distopica.

Il pacchetto mensile vede in prima linea Killing Floor III, capitolo che segna l’evoluzione del franchise action-horror su PlayStation 5. Il titolo ripropone la formula del combattimento brutale contro ondate di nemici bioingegnerizzati dalla corporazione Horzine, permettendo a gruppi fino a sei giocatori di cooperare per la sopravvivenza. Nei panni degli specialisti della fazione ribelle Nightfall, i giocatori dovranno sfruttare un arsenale variegato e nuove abilità di movimento per arginare le orde di creature che infestano gli scenari urbani.

Diametralmente opposta è l’atmosfera di LEGO Horizon Adventures (PS5), che trasporta l’iconica cacciatrice Aloy in un mondo fatto di mattoncini digitali. L’avventura, giocabile sia in solitaria che in cooperativa locale o online, reinterpreta la lotta contro le macchine e una setta di adoratori del sole con un tono decisamente più leggero, mantenendo però le dinamiche di esplorazione e combattimento tipiche della serie originale.

Per chi cerca esperienze dal ritmo più serrato, l’offerta include Neon White (PS5 e PS4), un action in prima persona che mescola meccaniche sparatutto e parkour in una competizione tra assassini prelevati dall’Inferno per sterminare demoni in Paradiso. Il gameplay si basa su un sistema di carte che possono essere utilizzate come armi o scartate per attivare abilità di movimento, incentivando la rigiocabilità alla ricerca del tempo migliore.

Sul fronte della tensione psicologica, The Outlast Trials (PS5 e PS4) porta la firma di Red Barrels nel contesto multigiocatore: intrappolati in una struttura della Murkoff Corporation, fino a quattro partecipanti devono superare test e sfide sadiche per guadagnarsi la libertà, puntando tutto su furtività e cooperazione. Chiude la selezione Synduality: Echo of Ada (PS5), uno sparatutto ambientato nel 2222 in un mondo devastato da piogge tossiche. I giocatori, alla guida di mech chiamati Cradlecoffin e assistiti da IA di supporto, dovranno raccogliere cristalli AO e sopravvivere sia alle creature xenomorfe che alle incursioni di altri giocatori in superficie.

