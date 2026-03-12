iOS 26.4, la beta 4 anticipa le novità su iPhone

(Adnkronos) – L’avvicinarsi della Worldwide Developers Conference 2026, dove è attesa la presentazione di iOS 27, spinge Apple a velocizzare i tempi per le attuali iterazioni software. Con il rilascio della quarta beta di iOS 26.4, il ciclo di test sembra ormai prossimo alla conclusione, anche in vista di un possibile iOS 26.5 che dovrebbe accogliere le nuove funzionalità di Siri. La strategia di Cupertino appare chiara: chiudere i cantieri aperti per concentrarsi sulla prossima generazione di sistemi operativi, evitando lungaggini superflue in questa fase intermedia della stagione tecnologica.

Il fulcro dell’aggiornamento, per la maggior parte degli utenti, risiede nell’

introduzione di otto nuove emoji

. Nonostante il consorzio Unicode abbia ridotto il numero di nuovi simboli annuali, iOS 26.4 integra opzioni inclusive come la figura neutra per la danza classica e varianti di carnagione per i lottatori e i ballerini con orecchie da coniglio. Tra le novità spicca la “faccia distorta”, destinata a diventare rapidamente virale per la sua efficacia comunicativa e il valore ironico. Questa aggiunta conferma la consuetudine della società nel rilasciare nuovi caratteri grafici durante il mese di marzo, consolidando uno standard di comunicazione ormai universale che resiste nonostante l’ascesa di sticker e strumenti di generazione artificiale come Genmoji.

Le innovazioni non si limitano all’aspetto ludico, coinvolgendo in modo significativo il comparto multimediale. Apple Podcasts introduce il supporto ai video podcast tramite tecnologia HTTP Live Streaming, garantendo una qualità superiore e nuove opportunità di monetizzazione per i creator. Parallelamente, l’interfaccia di Apple Music viene rinnovata con una grafica inedita per album e playlist, arricchita dalla sezione dedicata ai concerti imminenti e dalla funzione Playlist Playground. Quest’ultima sfrutta un sistema simile all’integrazione di ChatGPT per generare suggerimenti basati sulle abitudini d’ascolto specifiche dell’utente, offrendo un livello di personalizzazione profondo basato sullo storico dei brani riprodotti.

Sul fronte della gestione del dispositivo e della sicurezza, iOS 26.4 apporta correzioni mirate ma sostanziali. La funzione Hotspot Personale permette ora di monitorare il consumo di dati per ogni singolo dispositivo connesso, superando la precedente visualizzazione del totale complessivo. Viene inoltre potenziata la Protezione del dispositivo rubato, che ora può essere impostata per rimanere sempre attiva, garantendo un ritardo di sicurezza in caso di tentativi di disattivazione in luoghi non familiari. Queste rifiniture, insieme a piccoli ritocchi estetici alla gestione degli sfondi, preparano il terreno per il rilascio della versione definitiva, attesa nelle prossime settimane.

