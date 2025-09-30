Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100% elettrico del marchio debutta a Torino

(Adnkronos) – Il Salone Auto Torino ha fatto da cornice alla presentazione della nuova Suzuki eVITARA ICHI Edition, un modello destinato a scrivere una pagina importante nella storia della Casa giapponese. Si tratta infatti del primo SUV 100% elettrico di Suzuki, pensato per affiancare la gamma ibrida già consolidata e rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile. Il nome ICHI, che in giapponese significa “primo”, sintetizza lo spirito di un progetto che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione dei celebri 4×4 Suzuki. Robusti, versatili e capaci di affrontare ogni percorso, i fuoristrada del marchio hanno fatto scuola nel tempo. Oggi, quell’anima si traduce in un veicolo a zero emissioni dotato di trazione integrale ALLGRIP-e, con due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 184 CV. L’autonomia, pari a 525 km in ciclo urbano WLTP, è garantita da una batteria da 61 kWh con tecnologia al litio-ferro-fosfato, progettata per offrire sicurezza e durata. A completare il quadro tecnico interviene la piattaforma HEARTECT-e, che combina leggerezza e robustezza per un migliore sfruttamento degli spazi interni, eliminando la necessità di rinforzi strutturali tradizionali. Grande attenzione è stata riservata anche alla connettività: la nuova versione di Suzuki Connect introduce funzioni dedicate all’elettrico, come la gestione programmata della ricarica, il pre-condizionamento dell’abitacolo e l’integrazione di dati in tempo reale sul traffico, sul meteo e sulla disponibilità delle colonnine di ricarica. Sul fronte del design, la eVITARA ICHI Edition si distingue per la carrozzeria bicolore con tetto nero, proposta in cinque combinazioni cromatiche. Gli interni, ampi e funzionali, offrono un’esperienza moderna, digitale e connessa, pensata per accompagnare ogni viaggio con comfort e praticità. Disponibile in un unico allestimento, la nuova Suzuki eVITARA ICHI Edition è già ordinabile presso la rete dei concessionari ufficiali. Il prezzo parte da 27.900 euro chiavi in mano grazie al sostegno degli incentivi statali. —[email protected] (Web Info)