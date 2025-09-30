Motori

Microlino presenta la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il borgo collinare di Moncalieri si è trasformato per un giorno nel salotto dell’automobile grazie al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, riconosciuto dalla FIVA come appuntamento internazionale di riferimento. Oltre 80 vetture hanno animato il Tour d’Elegance, partito dal Castello di Moncalieri – patrimonio UNESCO – e arrivato a Revigliasco, dove migliaia di appassionati hanno vissuto una giornata dedicata allo stile e alla storia su quattro ruote. Il momento più atteso è stata la premiere mondiale della Microlino ‘55 Edition, modello creato in partnership con ERRE Company e Alcantara come omaggio alle microcar degli anni ’50. Un esemplare unico che unisce estetica rétro e visione contemporanea, con dettagli artigianali e materiali esclusivi.  
Oliver Ouboter, Co-Founder Microlino, ha sottolineato come la nuova edizione celebri la nascita delle microcar europee nel 1955, offrendo oggi soluzioni di mobilità più sostenibili e pratiche rispetto alle citycar tradizionali. Uberto Gavazzi, Country Manager Italia, ha evidenziato il legame tra il progetto e il Piemonte, sottolineando l’importanza dell’artigianalità italiana nel trasformare l’innovazione in stile e identità. Il design esterno richiama le bubble car con linee tondeggianti, colori pastello e finiture cromate, mentre l’abitacolo interpreta il concetto di Lusso Contemporaneo grazie a rivestimenti in Alcantara® nelle tonalità calde del marrone e dell’ambra, realizzati con la cura sartoriale dell’atelier Sifral. Con la ‘55 Edition, Microlino propone un ponte ideale tra l’epoca d’oro delle microcar e il futuro della mobilità urbana: compatta, sostenibile, profondamente radicata nell’italianità e prodotta a La Loggia, alle porte di Torino. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100%...

Concorso d’Eleganza Festival Car 2025: Ferrari F40 trionfa...

CUPRA Tindaya: il nuovo linguaggio del design CUPRA...

Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025

L’intelligenza artificiale entra nelle flotte aziendali

DFSK al Salone Auto di Torino 2025

Hyundai stupisce Torino: INSTEROID arriva in Italia

Auto elettriche: verità e bugie da smentire una...

Al Salone Torino debutta Stilonovo, nuovo brand del...

Nuova Toyota Corolla Cross: design evoluto e versione...