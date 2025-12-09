Pirelli, per la Porsche 911 GT3 arrivano due versioni ad hoc dei P Zero

(Adnkronos) – Per la nuova Porsche 911 GT3 sono ora disponibili due versioni dei Pirelli P Zero, sviluppate ad hoc in base alla necessità di rispondere a differenti esigenze: due prodotti che seguono la strategia Perfect Fit, per la realizzazione di pneumatici su misura per ciascun modello. Si tratta del P Zero R e del P Zero Trofeo RS, quest’ultimo frutto dell’esperienza maturata con il fitment proprio per la GT3 RS, uno pneumatico riconosciuto dalla stampa internazionale come il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista.

Il P Zero R – spiega Pirelli – “risponde alle esigenze delle vetture più performanti, rivelandosi la scelta ideale per tutte le situazioni di utilizzo quotidiano”. La mescola sviluppata per la Porsche GT3 è ottimizzata per offrire prestazioni elevate anche nella guida di tutti i giorni. Assicura infatti un’eccellente aderenza su diverse superfici, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. Il P Zero R opera in un’ampia finestra termica, garantendo buone performance anche in condizioni non ideali. La struttura differenziata tra i due assi assicura un bilanciamento ideale: maggiore sensibilità e precisione di sterzo per i pneumatici all’anteriore, robustezza e controllo sull’asse posteriore, anche per gestire il carico elevato.

Al vertice della gamma P Zero, il Trofeo RS che ha tra i principali punti di forza, la combinazione di prestazioni estreme e costanza di rendimento: anche nelle condizioni più impegnative, mantiene grip e precisione di guida a lungo, permettendo al pilota di sfruttare appieno il potenziale della vettura. Dopo aver sviluppato un P Zero Trofeo RS specifico per la Porsche 911 GT3 RS su richiesta della casa. Sul fianco i due modelli riportano la marcatura “N” che testimonia lo sviluppo specifico per la 911 GT3: un lavoro che, grazie all’impiego di tecniche avanzate di virtualizzazione nei centri R&D di Milano Bicocca e di Breuberg, ha consentito di ridurre i tempi di sviluppo dei fitment del 30%, così come l’impiego di prototipi fisici si è ridotto del 30%. Pur essendo un prodotto altamente specializzato, peraltro, Pirelli ricorda come il P Zero Trofeo RS abbia trovato applicazione su vetture differenti con fitment sviluppati ad hoc: dalla Porsche GT3 RS – la più estrema della gamma stradale – alla Porsche Taycan Turbo GT, elettrica high performance.

