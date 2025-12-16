Lavoro

Gualtieri: “LaborDì utile ai giovani per capire come entrare nel mondo del lavoro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Ringrazio le Acli per il loro impegno sociale così importante e anche per aver organizzato il LaborDì, che è sempre un appuntamento molto bello e utile innanzitutto per i ragazzi, che hanno la possibilità di avere un assaggio del mondo del lavoro, di incontrare aziende e imprese e di capire come possono fare per entrare in questo mondo, che è un tema fondamentale”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in occasione dell’edizione 2025 di LaborDì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro. 

“Noi stiamo lavorando molto per rafforzare la capacità della nostra città e del nostro territorio di offrire lavoro di qualità, creando più opportunità, ma anche cercando di alzare il livello del lavoro, che troppo spesso nelle nostre città è precario, non di qualità e sottopagato – spiega il sindaco di Roma – È importante che a Roma si creino tanti posti di lavoro e ne stiamo creando tanti. Stiamo diventando nel tempo la locomotiva d’Italia da questo punto di vista, grazie anche ai tanti investimenti, al boom turistico e al sostegno alle imprese, ma al tempo stesso stiamo cercando di avere un lavoro di maggiore qualità”. 

“Inoltre, è fondamentale questo nesso tra la comunità educante, il percorso formativo e l’ingresso nel mercato del lavoro”. Esempi di questa collaborazione virtuosa sono “il Labordì, i nostri Job Day, i Centri di orientamento al lavoro, l’impegno insieme alle scuole per accompagnare la crescita e l’ingresso nel mercato del lavoro” spiega Gualtieri. “Entrare nel mondo del lavoro non significa soltanto avere una retribuzione per delle prestazioni, ma è un passaggio fondamentale nel percorso per un’autonomia e per la dignità della persona – conclude – Per noi il lavoro è innanzitutto un grande elemento che dà dignità e piena cittadinanza alle persone e dobbiamo essere la capitale della buona occupazione”. 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lavoro, Giallatini: “A LaborDì ascoltiamo i professionisti di...

Giovani, telegramma del Papa a LaborDì ‘apprezzamento’ per...

Giovani, Di Salvo: “A Labordì 2025 concetto di...

Manageritalia executive professional, norma su pagamenti Pa attacco...

Russo (Magis): “Piano industriale prevede crescita fino a...

Scrittore pubblicitario Iabichino: “Nuovo brand Magis porta con...

Sindaco Vicenza: “Magis vuole diventare sempre di più...

Testa (Magis): “Agsm Aim diventa Magis per guardare...

Utility, nuovo brand per Agsm Aim: nasce Magis

Sindaco Verona: “Con Magis diamo un’identità unica ad...