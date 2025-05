A Young Innovators Business Forum Mazda conferma impegno sostenibilità e innovazione

(Adnkronos) – "Soprattutto in una fase di transizione come quella che stiamo vivendo l’obiettivo di una mobilità a zero emissioni di CO2 non può essere perseguito con una sola tecnologia, ma richiede un approccio olistico, che consideri tutte le soluzioni disponibili". Lo ha sottolineato Erika Giandomenico, Used Car & Fleet Account Manager di Mazda Italia, partecipando al Young Innovators Business Forum, la prestigiosa manifestazione promossa da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), che ha visto come main sponsor il brand giapponese, un appuntamento in cui la casa di Hiroshima ha confermato il proprio impegno verso una mobilità sostenibile, intelligente e profondamente centrata sull’essere umano. Nelle parole di Erika Giandomenico per Mazda "è importante offrire la tecnologia più adatta in base al cliente e al contesto economico-sociale in cui viene applicata. Per questo motivo, Mazda ha scelto un approccio multi-soluzione: crediamo che non esista una soluzione unica per tutti, bensì soluzioni multiple per soddisfare le esigenze di vari mercati e clienti". "Mazda – ha concluso – si impegna a rendere i propri propulsori sempre più efficienti e sta adottando veicoli completamente elettrici con l’obiettivo di sostituire in futuro le vetture con motore a combustione”. Il Forum, tra i principali appuntamenti dedicati all’innovazione in Italia e in Europa, rappresenta una piattaforma di confronto strategico sui temi della crescita economica, dello sviluppo tecnologico, della sostenibilità e della transizione digitale. L’evento riunisce esponenti di primo piano del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico, offrendo una visione completa sulle sfide e le opportunità per il futuro del Paese. Mazda, da sempre orientata all’innovazione responsabile, ha scelto di sostenere il Forum per ribadire il proprio impegno verso una mobilità più sostenibile, intelligente e centrata sull’uomo. Tra i progetti più significativi condivisi durante il Forum, anche l’impegno di Mazda per la neutralità carbonica entro il 2050, con tappe intermedie come la carbon neutrality dei propri stabilimenti globali entro il 2035. In linea con gli obiettivi europei, Mazda promuove una mobilità a basse emissioni attraverso l’evoluzione costante della propria gamma e un’attenta informazione verso i consumatori. —sostenibilita/[email protected] (Web Info)