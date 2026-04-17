Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni

(Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all’interno del depuratore Viacqua di Casale (Vicenza). L’uomo, che lavorava per una ditta incaricata dei lavori di Como, è stato trovato esanime dai colleghi di ritorno dalla pausa pranzo. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari Suem 118 che ne hanno dichiarato il decesso. Indagini in corso da parte di carabinieri e dei tecnici dello Spisal. L’infortunio mortale è avvenuto in assenza di testimoni.

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