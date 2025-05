Ucraina, chi è Umerov: a Istanbul il tataro di Crimea che guida la Difesa

(Adnkronos) – Tataro di Crimea, ministro della Difesa, Rustem Umerov è la scelta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la guida della delegazione ucraina agli attesi colloqui di Istanbul. Nel 2022 Umerov partecipa ai negoziati iniziali con Mosca, dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, e ai negoziati per l'accordo sul grano. Poi nel settembre del 2023 viene nominato da Zelensky per la successione a Oleksii Reznikov, che lascia l'incarico dopo 22 mesi. Umerov è nato 43 anni fa a Samarcanda, nell'allora Uzbekistan sovietico, dove la sua famiglia era stata deportata da Stalin nel 1944 assieme agli altri tatari di Crimea. Quando questa minoranza musulmana turcofona venne autorizzata a rientrare in patria fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, i genitori di Umerov, due ingegneri, tornarono in Crimea. Ancora liceale, Umerov partecipa al programma del dipartimento di Stato americano Future Leaders Exchange e frequenta per un anno una scuola negli Stati Uniti, ospite di una famiglia.

Laureato in Economia, con un master in Finanza, nel 2013 Umerov fonda una società di investimento (Astem). Nel 2019 entra nel Parlamento ucraino. E' stato co-presidente della Piattaforma Crimea, che coordinava gli sforzi diplomatici contro l'annessione russa della penisola nel 2014, e per molto tempo consigliere del leader storico dei tatari di Crimea, Mustafa Dzhemilev. Nel 2017 ha un ruolo nella liberazione di due tatari detenuti in Russia. Dal settembre 2022 Umerov guida il Fondo per il demanio che controlla la privatizzazione dei beni pubblici.