Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.1

(Adnkronos)

Nuova scossa di terremoto oggi nell'area dei Campi Flegrei. Secondo l'Ingv, alle ore 14.23 c'è stato un evento bradisismico di magnitudo 3.1, a una profondità di due chilometri, con epicentro nell'area degli Astroni.

Dopo le tante le scosse di ieri, con la più violenta di magnitudo 4.4 registrata ieri alle 12.08, la notte era stata tranquilla nell’area dei Campi Flegrei. Non ci sono state infatti segnalazioni di problemi a cose o persone a Pozzuoli (epicentro di entrambe le scosse), aveva fatto sapere il sindaco Luigi Manzoni. Sui canali social del Comune di Pozzuoli è stato comunicato intorno all'1 di notte che lo sciame sismico si era chiuso, contando 49 terremoti.

C'è "la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell'area dei Campi Flegrei" ha dichiarato ieri il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine del vertice a Roma a cui hanno partecipato il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, il capo gabinetto Riccardo Rigillo e il capo ufficio legislativo Francesco De Luca. "Il provvedimento – ha voluto precisare il ministro – risponderebbe essenzialmente all'esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme, varate dal governo Meloni nell'ultimo anno e mezzo, in relazione al rischio sismico in atto nei Campi Flegrei, connesso al bradisismo. Chiederò, quindi, al presidente della Regione Campania la necessaria intesa, prima di portare la proposta di delibera all'esame del Consiglio dei ministri".