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Sassuolo-Como 1-2: altro stop per Fabregas, la Champions si allontana

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(Adnkronos) – Il Sassuolo batte 2-1 il Como nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A oggi, venerdì 17 aprile. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia succede tutto nei minuti finali del primo tempo, con in padroni di casa in gol con Volpato al 42′ e Nzola al 44′, Nico Paz accorcia le distanze al 47′. Dopo il ko contro l’Inter, per i lombardi arriva così un altro stop, che complica la corsa al quarto posto Champions League. 

Si complica così la corsa Champions degli uomini di Fabregas. In classifica, i lombardi restano fermi a quota 58 in quinta posizione, a -2 dal quarto posto della Juventus. Gli emiliani salgono invece al nono posto con 45 punti, scavalcando di una lunghezza la Lazio. 

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