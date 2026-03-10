News

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nuova tragedia in Svizzera dove nel pomeriggio di oggi un autopostale – un pullman adibito a servizio di corriera – si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di diverse persone e il ferimento di altre. 

Inizialmente diffusa da diversi media locali, la notizia è stata poi confermata dalla polizia cantonale, che ha spiegato come sia ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell’incendio. 

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell’incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto. 

“Diverse persone sono ferite e diverse persone sono morte, l’operazione di soccorso è in corso, le cause dell’incendio non sono ancora note”, si legge in una dichiarazione della polizia del cantone di Friburgo pubblicata sui social media in cui si precisa che l’incendio si è sviluppato verso le 18.25. 

internazionale/esteri

