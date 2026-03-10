News

Pavlovic tocca di mano, Jackson segna: proteste in Atalanta-Bayern Monaco

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Proteste bergamasche in Atalanta-Bayern Monaco. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita i tedeschi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata anche da un episodio arbitrale. In occasione del quarto gol tedesco firmato da Nicolas Jackson, a inizio ripresa, i giocatori in campo e tutta la panchina di Palladino hanno protestato per un tocco di mano, chiedendo l’annullamento della rete. 

Succede tutto al 52′. Un pallon vagante in area viene messo a terra da Pavlovic, che serve poi Jackson. L’attaccante del Bayern salta un avversario e incrocia il destro, bucando Carnesecchi per il 4-0 bavarese. Proprio sul controllo del centrocampista tedesco però, i giocatori dell’Atalanta lamentano un tocco di mano. Le immagini mostrano infatti che il pallone sbatte sulla mano di Pavlovic, seppur attaccata al corpo, che poi la addomestica e serve Jackson. 

L’arbitro Eskas però, dopo un rapido check con il Var, conferma la decisione di campo e convalida la rete, giudicando quindi non punibile l’intervento di mano di Pavlovic. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Disastro Tudor in Champions: lancia Kinsky in porta,...

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 marzo

Iran, Trump: “Se Teheran ha minato Stretto di...

Referendum, bufera social sul Teatro Parenti: insulti a...

Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare...

A giugno primo matrimonio gay tra sindaci, quello...

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono...

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il...

Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare...