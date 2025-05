Roma, partorisce bimbo e lo getta nel water: arrestata 29enne

(Adnkronos) –

Ha partorito in casa di amici e ha ucciso il bimbo gettandolo nel water. E' successo a Montecompatri, Roma. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 29enne di origini nigeriane. I fatti sono avvenuti lo scorso ottobre, quando la donna era andata in ospedale riferendo di sentirsi male. I medici però si sono subito accorti che la ragazza aveva appena partorito e hanno allertato la polizia. Dopo le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile del commissariato di Frascati, coordinati dalla procura di Velletri, si è appurato che la donna era incinta alla venticinquesima settimana quando è andata a casa di amici, nel comune di Montecompatri, dove ha partorito in bagno e ucciso il bimbo. Il corpicino è stato ritrovato dagli investigatori pochi giorni dopo in un tombino collegato allo scarico dell’abitazione. Ora, dopo i risultati del Dna, per la donna è scattato l’arresto. Gli altri due figli della 29enne sono stati affidati ai parenti. —[email protected] (Web Info)