Referendum giustizia, il no sorpassa ed è in vantaggio: il sondaggio

(Adnkronos) – Il No in vantaggio a un mese dal referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il sondaggio Ixè con le intenzioni di voto oggi 23 febbraio in vista della consultazione delinea il quadro caratterizzato dal sorpasso. Il no è collocato tra il 51,3% e il 54,3% mentre il sì è nella finestra 45,7%-48,7%. Il dato ribalta gli equilibri rispetto al sondaggio di novembre, quando avanti era il Sì (53% – 47%).

Il sondaggio di gennaio 2026, diffuso da Ixé, delineava un pareggio. L’affluenza, secondo il rilevamento, si attesta al 46%. Gli indecisi rappresentano il 40% del campione e costituiscono il vero ago della bilancia. Tra i cittadini sicuri di andare al voto, si conferma una propensione più marcata ad andare al seggio nell’elettorato di sinistra e centro sinistra.

Tra le persone interpellate, il 55,7% dichiara di conoscere i temi oggetto del referendum. A gennaio, la percentuale si fermava al 46.

