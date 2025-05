Prima il biglietto per il Duomo, poi sulla terrazza per il suicidio: le ultime ore di De Maria in due video

(Adnkronos) – Le ultime ore di Emanuele De Maria – il detenuto già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell'hotel Berna di via Napo Torriani dove era impiegato alla reception con un permesso di lavoro esterno – riprese in due video. Nel primo, risalente a sabato scorso, l'uomo acquista il biglietto per accedere alla terrazza del Duomo. Nel secondo, ripreso domenica, l'uomo è intento a salire sulla terrazza della cattedrale dalla quale poco dopo si lancerà. —[email protected] (Web Info)