Paolini-Stearns: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jasmine Paolini scende in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, mercoledì 15 maggio, affronterà la statunitense Peyton Stearns, numero 42 del mondo. Paolini, dopo aver superato in rimonta la russa Diana Shnaider ai quarti, si gioca quindi l'accesso alla finale del Masters 1000 di Roma. Il match tra Paolini e Stearns è in programma oggi, mercoledì 15 maggio, non prima delle ore 15. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello degli Internazionali che dunque sarà il primo incontro tra le due. Paolini-Stearns, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streming sull'app SkyGo e su NOW.