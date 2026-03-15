News

Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla notte dei premi – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tutto pronto per la 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene, per il pubblico italiano, nella notte tra domenica e lunedì. Al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles, l’assegnazione dei premi del cinema.  

Ora il red carpet. La cerimonia vera inizia all’1:00. Le categorie che contano arrivano dopo le 3:00. Il vincitore come miglior film, se tutto va secondo i tempi, intorno alle 4:00-4:15. 

Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine...

Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo...

Bebe Vio, l’annuncio a Che tempo che fa:...

Milano-Cortina, Meloni rinuncia a cerimonia Paralimpiadi: aereo rientra...

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells – Il match...

Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz...

Luca Carboni: “Si può nascere due volte”. Il...

Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana:...

Serie A, oggi Lazio-Milan – La partita in...

Pedopornografia e abusi su minori, in settimana interrogatori...