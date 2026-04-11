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Elettra Lamborghini in ospedale, salta Canzonissima. Carlucci: “Momento di difficoltà”

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(Adnkronos) –
Problema di salute per Elettra Lamborghini. La cantante ha rivelato sui social di essere finita al pronto socccorso a causa di una forte cistite. Con una foto condivisa su Instagram, Lamborghini è apparsa sdraiata su un letto d’ospedale attaccata ad una flebo. “Non so se riuscirò a farcela stasera ma grazie al team del Policlinico Gemelli per avermi aiutata”, ha scritto la cantante che stasera avrebbe dovuto partecipare a Canzonissima, il programma in diretta su Rai1 condotto da Milly Carlucci.  

Proprio la conduttrice, all’inizio della puntata, ha spiegato che la cantante ha avuto un imprevisto: “Elettra Lamborghini è stata poco bene oggi pomeriggio. Purtroppo sta facendo di tutto per essere qui stasera e noi le auguriamo di farcela. Forza Elettra, ti aspettiamo, capita a tutti di avere un momento di difficoltà”. Al momento non è chiaro se la cantante riuscirà a partecipare alla trasmissione. La stessa Lamborghini ha definito questo episodio come una delle cistiti più forti che abbia mai avuto.  

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