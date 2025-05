Nuova fiamma per Fedez? Il mistero del video virale su TikTok: chi è Megghi Galo

(Adnkronos) –

Fedez ha trovato l'amore? Troppo presto per dirlo, ma nelle ultime ore è diventato virale un video su TikTok in cui il rapper appare in compagnia di Megghi Galo, nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne. Tanto è bastato per scatenare il gossip: i due si stanno frequentando? Il video, pubblicato proprio da Megghi Galo, mostra i due mentre cantano insieme 'Scelte sbagliate', il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Clara. La scena si svolge in un locale pubblico, probabilmente un bar. Nessun atteggiamento esplicitamente romantico, ma la complicità tra i due non è passata inosservata. "Ma sono fidanzati?", chiede qualcuno. "Starebbero bene insieme", ha azzardato qualcun altro. Né Fedez né Megghi Galo hanno rilasciato commenti in merito. Dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni, il cantante di Rozzano è stato al centro di numerose voci di presunti flirt – l’ultimo con la cantante Clara – ma mai confermate. Resta dunque il dubbio su Megghi Galo. Non è possibile definire che tipo di rapporto ci sia tra i due. Potrebbe essere una semplice amicizia, così tanto da prendere un caffè insieme, o magari si può parlare di una 'frequentazione'. Troppo presto per dirlo. Megghi Galo è nota al pubblico per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nel 2016, la 29enne, ha partecipato come corteggiatrice durante il trono di Lucas Peracchi. Dopo la sua partecipazione ha avviato la sua carriera come influencer diventando attivissima sui social. La Galo, inoltre, ha avuto una relazione con Irama, il cantante che ha vinto il talent show di Amici condotto da Maria De Filippi. —[email protected] (Web Info)