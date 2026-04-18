Canzonissima, oggi nuovo appuntamento: l’omaggio a Loretta Goggi

(Adnkronos) –

Oggi, sabato 18 aprile, quinto e nuovo appuntamento con ‘Canzonissima’, in diretta alle 21.20 au Rai1. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata ‘La Notte’ di Arisa.

Questa sarà una serata all’insegna dell’ispirazione, dell’omaggio e della scoperta, in cui passato e presente si incontrano per celebrare la forza universale della musica.

Protagonisti di questa serata – il cui tema è ‘La canzone che avrei voluto scrivere io’ – saranno Riccardo Cocciante (Il cielo in una stanza), Enrico Ruggeri (A muso duro), Fabrizio Moro (Ma il cielo è sempre più blu), Leo Gassman (Un senso), Michele Bravi (I migliori anni della nostra vita), Fausto Leali (La valigia dell’attore) Malika Ayane (Nel blu dipinto di blu), Irene Grandi (Albachiara), Elettra Lamborghini (Tanti Auguri), Arisa (Nei giardini che nessuno sa), Vittorio Grigólo (Perdere l’amore), Jalisse (Vacanze romane).

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i ‘Magnifici 7’, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – ed il pubblico, coinvolto attraverso i social.

Protagonista della serata Serena Rossi, che porterà sul palco non solo il racconto della sua esperienza artistica, ma offrirà al pubblico un intenso monologo dedicato alla tradizione delle canzoni napoletane. A seguire, l’artista interpreterà ‘Reginella’, uno dei brani più iconici della tradizione partenopea.

La serata proseguirà con un omaggio alla storia di Canzonissima e a Loretta Goggi, attraverso una coreografia del corpo di ballo su ‘Taratapunzi-e’ e l’interpretazione raffinata di Francesca Fialdini che canterà una parte di ‘Maledetta Primavera’.

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