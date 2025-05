Nucleare: Buono (Newcleo): “Verso collaborazione con Emirati”

(Adnkronos) – “Con gli Emirati andiamo verso una collaborazione molto intensa in campo nucleare. Il Paese medio orientale è riuscito a innovare molto velocemente in questo campo. In dieci ha raggiunto il 25% della produzione partendo da zero. Spero che l’Italia farà lo stesso”. Lo dichiara Stefano Buono, ceo di Newcleo, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. Il ceo di Newcleo spera in “collaborazioni sui nuovi design di reattori, ma anche di investimenti, in Italia e negli Emirati”. Guardando alle innovazioni, Buono si sofferma sui “mini reattori, meno costosi dei micro reattori – spiega – Gli Small modular reactor rappresentano la giusta intensità per creare un buon rapporto fra la quantità e il costo dell'energia prodotta”. “Il campo di applicazione di questi reattori non è solo elettrico – evidenzia Buono – possono fornire all’industria anche calore. La cogenerazione permette di abbattere i costi e rappresenta una rivoluzione in questo settore”, conclude. —[email protected] (Web Info)