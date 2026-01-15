Non solo influenza, occhio al norovirus. Bassetti: “Molto contagioso, basta poco”

(Adnkronos) –

Un’epidemia di norovirus mette k.o. una nave da crociera, con quasi 100 persone contagiate tra passeggeri e equipaggio. Non una sorpresa, come spiega il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, che fa il punto sul virus insidioso in un periodo già dominato dall’influenza e in particolare dalla variante K.

“Il norovirus è un agente virale estremamente contagioso ed è riconosciuto a livello globale come una delle principali cause di gastroenterite acuta soprattutto in ambienti chiusi e ristretti come navi da crociera e scuole”, dice. “La sua capacità di provocare focolai epidemici risiede in una carica infettante molto bassa, poiché bastano poche particelle virali per innescare l’infezione in un ospite sano”, aggiunge.

“Quasi cento persone – ricorda il medico – sono rimaste coinvolte in un focolaio di infezione gastrointestinale da norovirus a bordo della nave Rotterdam durante una crociera di capodanno nei Caraibi. Secondo i dati riportati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il personale di bordo ha attuato protocolli di isolamento e intensificato le operazioni di disinfezione per contenere la diffusione del patogeno”.

Come si contrae l’infezione? Il norovirus, ricorda Bassetti, “si trasmette principalmente per via oro-fecale, attraverso il contatto diretto con persone infette, il consumo di acqua o alimenti contaminati e la persistenza del patogeno su superfici inerti. In genere non ci sono casi gravi e la diarrea e il vomito durano qualche giorno. Giusto il tempo per rovinare la vacanza caraibica”, chiosa l’infettivologo.

La vicenda coinvolge la Rotterdam, nave della compagnia Holland America Line che ha viaggiato dal 28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026 con partenza da Fort Lauderdale, in Florida, e scali a Curaçao, Colombia, Costa Rica, Giamaica e altre destinazioni caraibiche secondo CruiseMapper, riferisce ‘Fox News’.

Su un totale di 2.593 passeggeri – è il bilancio finale riportato sul sito dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi – 85 (il 3,3%) hanno dichiarato di essersi ammalati durante la vacanza di Capodanno, come pure 9 membri dell’equipaggio su 1.005 (lo 0,9%), per un totale di 94 infettati. Vomito e diarrea i sintomi prevalenti lamentati dalle persone contagiate.

La Rotterdam ha notificato l’epidemia al Vessel Sanitation Program (Vsp) dei Cdc l’8 gennaio, si legge nel rapporto dell’agenzia federale. Per contenerla la compagnia ha avviato: procedure di pulizia e disinfezione intensificate; raccolta e analisi di feci dai pazienti con i sintomi gastrointestinali; isolamento di passeggeri e componenti dell’equipaggio colpiti; consultazione con Vsp sulle procedure di pulizia e sanificazione, e segnalazione dei casi di malattia, elencano i Cdc.

Lunedì 12 gennaio un portavoce della Holland America Line ha dichiarato a ‘Fox News Digital’ che “durante il viaggio diversi ospiti a bordo della Rotterdam hanno riportato sintomi di malattie gastrointestinali. I casi erano per lo più lievi e si sono risolti rapidamente”, ha precisato. “La salute dei nostri ospiti e dell’equipaggio è una priorità assoluta – ha aggiunto – e in linea con i protocolli dei Cdc abbiamo effettuato una sanificazione completa della nave al termine della crociera, venerdì” 9 gennaio “a Fort Lauderdale”.

Scott Weisenberg, direttore medico NYU (New York University) Langone Infectious Disease Associates e NYU Travel Medicine Program, spiega a ‘Fox News Digital’ che il norovirus è altamente contagioso e può diffondersi rapidamente in ambienti affollati come le navi da crociera. “Se le persone soffrono di vomito acuto – ha sottolineato l’esperto – dovrebbero evitare i luoghi pubblici perché anche senza toccare nulla il virus può diffondersi nell’aria”. Weisenberg ha ricordato che una corretta igiene gioca un ruolo chiave nella prevenzione della trasmissione. Le superfici condivise possono essere facilmente contaminate, esponendo chiunque le tocchi al rischio di infezione.

