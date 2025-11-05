News

Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla

by Adnkronos
Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta Stan Wawrinka nel secondo turno dell’Atp 250 di Atene. In caso di successo nel torneo greco, il numero 9 del ranking Atp salirebbe all’ottavo posto nella race e staccherebbe il pass per il ‘Torneo dei Maestri’, che chiuderà la stagione. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Il match tra Musetti e Wawrinka inizierà non prima delle 17. C’è solo un precedente tra i due e risale agli Internazionali di Roma del 2020, con vittoria dell’azzurro 6-0 7-6. 

Musetti-Wawrinka sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV. 

