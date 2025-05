(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è stata investita da un treno ieri verso le 19.20, in prossimità del passaggio a livello di Corso Libertà, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Intervenuti sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 14enne. Sul posto anche vigili del fuoco e personale delle forze dell'ordine. —[email protected] (Web Info)