Milano-Cortina: aumento lettere e messaggi dei fan per celebrare successi i Sofia Goggia

(Adnkronos) – A Bergamo le imprese sportive si celebrano anche con la corrispondenza. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent’anni della zona dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino, dove le strade diventano ricche di panorami e di storia e dove, fra i residenti, troviamo anche la campionessa di sci Sofia Goggia, simbolo dello sport italiano nel mondo.

“Questo è un periodo intenso – spiega Melissa in una nota – Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall’estero, soprattutto dalla Svizzera. Sono messaggi di complimenti e di affetto: una cosa molto bella da vedere. Incontro raramente Sofia Goggia durante il mio giro – racconta Melissa – lei è sempre impegnata tra gare e allenamenti e lascio la posta a casa della mamma. È una famiglia conosciuta qui, ma anche molto riservata”. In un’epoca in cui il recapito si è evoluto e si è ampliato includendo sempre più la consegna dei pacchi, la posta ordinaria continua così a conservare un valore simbolico profondo: racconta storie, successi, relazioni e vicinanza, anche a chilometri di distanza. Un lavoro svolto con discrezione e continuità, che riflette la vita quotidiana delle comunità, si legge nel testo.

“Quello di Poste Italiane è un impegno silenzioso e costante, indispensabile nelle valli e nei luoghi più remoti e suggestivi del territorio valdostano, dove il recapito non è solo un servizio, ma un segno concreto di presenza, continuità e attenzione verso le persone. A Bergamo, in particolare, con Melissa lavora anche Domenico: due portalettere che partono dal centro di Bergamo Buttaro e raggiungono abitazioni, borgate e frazioni, anche nelle zone più difficili da servire, mantenendo vivo un legame fatto di affidabilità, costanza e attenzione alle persone”, conclude il testo.

