News

Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d’Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. E’ quanto apprende Bfmtv. Prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo, tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di des Cars affermando che il Museo del Louvre ha bisogno di ”un nuovo slancio”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sciopero treni e non solo: stop previsti 26,...

Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a...

Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti

Ucraina, Zelensky: “Trilaterale con Usa e Russia probabile...

Usa, discorso record di Trump: prova a convincere...

Scimpanzé e alcol, confermata l’ipotesi della ‘scimmia ubriaca’:...

Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e...

Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Inverno al capolinea e primavera in anticipo, esperto...

Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste...