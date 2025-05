La volta buona, Giovanni Ciacci attacca Milly Carlucci: “Amareggiato”

(Adnkronos) –

Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci. Ospite oggi, venerdì 16 maggio, a 'La volta buona', il costumista ed esperto di moda, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ciacci, infatti, ha accusato la conduttrice televisiva di non averlo invitato come ospite speciale a 'Sognando… Ballando con le stelle'. In studio era presente anche Simone Di Pasquale, storico maestro di Ballando con le stelle. Approfittando della sua presenza, Giovanni Ciacci gli ha chiesto di farsi ambasciatore del suo 'malessere' e di portare il messaggio a Milly Carlucci. "A proposito di Sognando… Ballando con le stelle, io sono molto amareggiato. Comunque io in quel programma ho dato una fetta di cuore, perché ho cambiato le regole internazionali e mondiali del programma e non sono stato inviato”, ha dichiarato il costumista. È subito intervenuta la conduttrice Caterina Balivo che ha voluto spezzare una lancia a favore della Carlucci, facendogli notare che lui non ha vinto il dance show. "Cosa c’entra la vittoria? Quel programma è un pezzo di cuore, mi dispiace, perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo, però…", ha replicato Ciacci, che non ha nascosto il dispiacere. —[email protected] (Web Info)