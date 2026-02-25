News

Juventus-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Juventus ospita il Galatasaray in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano i turchi – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. Obiettivo della squadra di Spalletti ribaltare il 5-2 subito all’andata: per la qualificazione agli ottavi servirà quindi vincere con quattro gol di scarto o con tre reti per portare la sfida ai supplementari o ai rigori. In campionato la Juventus è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che si è imposta 2-0 all’Allianz Stadium. 

 

La sfida tra Juventus e Galatasaray è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti 

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk 

 

Juventus-Galatasaray sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

