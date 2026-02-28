News

Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell’ayatollah. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie. 

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l’ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios. 

 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

FantaSanremo, la serata finale in diretta: i bonus...

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice: chi è la...

Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista...

Sanremo 2026, Nino Frassica torna come co-conduttore per...

Sanremo 2026, Chiello chi è: il brano ‘Ti...

Iran, cosa c’è dietro la decisione di Trump...

Sanremo, è la sera della finale: sul palco...

Iran, Trump: “Non ha mai voluto realmente accordo”

FantaSanremo, i bonus della serata finale

BigMama bloccata a Dubai, l’appello in lacrime: “Sento...