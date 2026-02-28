Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

(Adnkronos) –

L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell’ayatollah. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie.

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l’ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios.

