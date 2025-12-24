News

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano

(Adnkronos) – E’ caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni.  

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato residente a Casalgrande, stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura quando è stato travolto da un veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia. 

L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduto sul colpo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.  

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire nel più breve tempo possibile al modello dell’auto pirata e all’identità del fuggitivo chiamato a rispondere dei reati di omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale a incidente e omissione di soccorso.  

