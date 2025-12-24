India: Chef sardo Roberto Zizi porta l’autentica cucina italiana a Goa

(Adnkronos) – 23 Dicembre 2025_ Il St. Regis Goa Resort ha nominato il Maestro Roberto Zizi, originario della Sardegna, come nuovo Chef de Cuisine del ristorante italiano Oliveto. Chef Zizi, con una vasta esperienza internazionale, guiderà la proposta gastronomica del locale, fondendo tradizioni italiane secolari con innovazione contemporanea. Il suo approccio si concentra su ingredienti freschi, stagionali e su influenze tipiche della Sardegna, per offrire ai clienti i sapori più autentici d’Italia. La direzione del resort ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Zizi, sottolineando la sua passione e il suo talento riconosciuto nel settore dell’ospitalità di lusso. Lo riporta kitchenherald.com. L’iniziativa rafforza la presenza della cultura culinaria italiana in una delle destinazioni più raffinate della costa di South Goa.

Fonte: http://kitchenherald.com

