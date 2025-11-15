News

Incidente sul lavoro nel Bresciano, 43enne muore schiacciato dal trattore a Rodengo Saiano

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si ribalta il trattore, l’operaio resta schiacciato e muore. E’ successo questa mattina a Ome, in provincia di Brescia. La vittima – Mohammed Salifu, ghanese di 43 anni, residente a Rodengo Saiano (Bs) – lavorava per un’azienda agricola della zona.  

Stava lavorando in un’area boschiva a bordo del trattore, quando lungo un tratto in salita, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Sull’infortunio procede l’Ats. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. 

