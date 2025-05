Ilary Blasi si sposa? La proposta di Bastian Muller sul lago di Como

(Adnkronos) – Un weekend indimenticabile per Ilary Blasi. La conduttrice televisiva è stata sorpresa dal fidanzato Bastian Muller con una romantica proposta di matrimonio. A renderlo noto è il settimanale Chi che ha immortalato la coppia durante una lussuosa gita in barca. E proprio lì, Muller si è inginocchiato per chiedere la mano della sua Ilary. Dopo la chiusura anticipata di 'The Couple', Ilary Blasi è stata colta di sorpresa con una gita organizzata dal suo compagno. Come fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, Muller sarebbe andato a prendere Ilary a Milano a bordo di una "Lamborghini gialla fiammante", per poi dirigersi verso "Villa d’Este e, dopo aver preso possesso della camera d’hotel, ha affittato una barca per fare un giro del lago". Bastian avrebbe parlato, inoltre, con il capitano della barca, pianificando nei dettagli la proposta di matrimonio. Quando lui si è inginocchiato, "la Blasi aveva un'espressione sorpresa", di commozione, spiega il magazine. Ilary lo ha baciato appassionatamente e "gli ha preso il viso fra le mani sussurrandogli la sua risposta". Un chiaro 'sì'. La voce di un possibile matrimonio tra i due circolava da tempo, ma ora arriva la conferma più romantica. Sebbene le nozze non siano imminenti – anche perché il divorzio da Francesco Totti è ancora in fase di definizione – Ilary Blasi si prepara a fare il grande passo: tornare all'altare per sposare il suo Bastian. —[email protected] (Web Info)