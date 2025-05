Barbara Bouchet: “Ho rifiutato scene spinte perché timida. Steve McQueen? Mi aveva confinato ai fornelli”

(Adnkronos) –

Barbara Bouchet, icona sexy del cinema italiano negli anni settanta, si è raccontata da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio'. Tutto si può pensare dell'attrice ma non che sia una donna timida, almeno sul set. E invece… nell'intervista che andrà in onda questa notte alle 00:55 su Rai 2, la regina della commedia sexy ha rivelato di non essere mai andata oltre "al bagno nella vasca". "Nel 1975 rifiutai Histoire d'O che poi fece Corinne Clery perché era un film troppo spinto per me", ha detto Barbara Bouchet che di scene 'a luci rosse' ne ha rifiutate diverse nel corso della sua lunga carriera nel mondo del cinema. "Nel 1983 rifiutai 'La chiave' di Tinto Brass che poi fece Stefania Sandrelli. Le mie commedie sexy si fermavano al bagno nella vasca, non sono mai andata oltre", ha aggiunto. Diverse le relazioni che Barbara ha avuto nella sua vita. Steve McQueen? "Ci fu una storia ma mi aveva confinato ai fornelli. Baci, amore e poi dovevo cucinare per lui e i suoi amici", ha rivelato. E Warren Beatty? "Lo ammanettai per gioco ad una festa. Era bellissimo ma non gli bastava una donna sola". —[email protected] (Web Info)